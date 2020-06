De olho na concorrência, C6 lança duas novas maquininhas de cartões

O banco C6 está lançando duas novas maquininhas de cartões, a C6 Pay SuperMini e a C6 Pay Smart. O SuperMini é o equipamento mais compacto da marca C6 Pay. Permite o pagamento por aproximação sem inserção do cartão, produto mais demandado durante a pandemia. O C6 Pay Smart é o equipamento mais completo da linha. Tem as principais características da SuperMini e permite a instalação de aplicativos de gestão (estoque e fiscal) e integração com sistemas de automação comercial. Até agora, o C6 Bank tinha só uma opção de maquininha, lançada em 2019. As três aceitam pagamento via carteiras digitais e QR Code.

Isento. O banco digital dos ex-sócios do BTG Pactual também zerou a taxa das maquininhas nas operações de crédito à vista até o fim de agosto, para não ficar em desvantagem na acirrada briga do setor de adquirência. A taxa zero será aplicada ainda à antecipação de recebíveis descontados, em até dois dias depois da transação pelo comerciante.