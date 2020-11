De olho nas chaves do Pix, Santander faz nova ofensiva

Na guerra entre bancos e fintechs pelo cadastro da chave do Pix, o Santander fará nova ofensiva. Vai lançar o cartão SX com isenção de anuidade aos clientes que cadastrarem as chaves CPF e celular no SX, que é a solução financeira do banco para o sistema de transações financeiras do Banco Central (BC). A nova arma chega exatamente uma semana antes do lançamento do Pix, marcado para dia 16.

