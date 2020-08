De olho no crescimento do mercado, Warren abre área de fundos imobiliários

De olho no crescimento do mercado de fundos imobiliários, que tem dado um salto com o ambiente de juros baixos no Brasil, a corretora Warren acaba de criar uma diretoria focada nessa área. Para comandar a missão, foi escolhido Gustavo Kosnitzer, ex-Rossi Residencial e Grupo Cassol. O executivo chega com uma meta clara: captar R$ 400 milhões até dezembro de 2020 e, no próximo ano, chegar à marca de R$ 1 bilhão.

De volta. Mesmo após sentir um baque com a crise trazida pela pandemia de covid-19, que jogou para baixo os preços das cotas, os fundos estão se recuperando e atraindo mais investidores. Ao fim de junho eram mais de 900 mil investidores em fundos imobiliário, ante 645 mil em dezembro do ano passado.

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter