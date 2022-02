De olho no lance, grupo da RJ Investimentos atrai agente da Fifa como sócio

Não é só no futebol em si que a janela de contratações está aberta. De olho no mercado da bola, superaquecido com a negociação de clubes, a RJ Investimentos resolveu trazer um reforço de peso para o seu time, Léo Rabello. Detentor da primeira licença conferida pela Fifa para atuar como agente de futebol no Brasil, é ele o nome por trás de muitas das negociações de jogadores brasileiros, dentro e fora do País. Na RJ, Rabello chega com destaque, direto para o time principal, como sócio da RJ Capital, uma das empresas do grupo. O valor da transação não foi revelado, nem a cota que ele assume no capital.

A RJ quer mais que dobrar até o fim do ano o patrimônio que assessora, para R$ 5 bilhões, e conta com Rabello em campo para alcançar a meta, atraindo bons negócios relacionados a futebol. A assessoria vai se propor a cuidar dos investimentos de craques próximos ao empresário, mas também estará atenta a oportunidades como clubes convertidos em Sociedades Autônomas do Futebol (SAF) para serem postos à venda.

A RJ não pretende, porém, amealhar de imediato recursos de investidores para capitanear a aquisição de uma SAF. Segundo o responsável pela atração de Rabello, Eduardo Vasconcelos, head de Expansão da RJ e ele mesmo ex-jogador de futebol de salão, a ideia é prover toda a estrutura para escorar um eventual investidor que queira assumir um clube.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 16/02/22, às 15h06.

