De olho no público infantil, Banco do Brasil prepara estreia na Roblox

Após entrar no metaverso em um servidor do jogo GTA, o Banco do Brasil prepara uma nova experiência no mundo virtual, dessa vez na plataforma de games Roblox. O foco do banco é no público infanto-juvenil, com experiências relacionadas a modalidades esportivas que o BB patrocina no mundo real. Uma primeira versão deve ser mostrada ao mercado no Febraban Tech, o antigo Ciab Febraban, que acontece em agosto.

BB já atua no Complexo, criado por equipe brasileira de e-sports

Apesar de parecer uma coisa só, o metaverso é, na verdade, formado por vários universos que não necessariamente se conectam. Até aqui, o BB atua no Complexo, servidor criado pela equipe brasileira de e-sports Fluxo. Desde a estreia, em dezembro, atingiu mais de 6.000 pessoas, um número expressivo nesse universo. O foco, nesse caso, é em jovens adultos.

O BB detectou que há um patamar importante de engajamento dos jogadores com a marca no metaverso, o que leva ao próximo passo: gerar negócios no mundo real a partir dos contatos estabelecidos no ambiente virtual. Outra discussão feita pelo banco é sobre a viabilidade de criar um metaverso próprio, aproveitando o aprendizado que colheu em outros.

