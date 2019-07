De olho no varejo, BTG customiza análise de ações

O BTG Pactual está debruçado para fortalecer sua plataforma digital. De olho no mercado de varejo, o banco acaba de contratar quatro profissionais para o time de análise financeira de empresas, o chamado “research”. Os novos analistas serão dedicados ao BTG Pactual Digital e responderão a Marcelo Flora, sócio do banco responsável pela plataforma voltada às pessoas físicas. Um deles, Daniel Marinelli, ex-Empíricus, ficará responsável pela cobertura de fundos imobiliários, produto que tem alto interesse no segmento. Os primeiros relatórios devem sair do forno em breve, mas os analistas já estrearam, nesta semana, uma nova série no canal do YouTube do banco sobre como usar a análise gráfica.

Em português. Estão previstas novas contratações para fortalecer o time, que trabalhará alinhado com a equipe de análise institucional do BTG, chefiada por Carlos Sequeira. Para a plataforma digital, os relatórios serão editados em português e não em inglês, como são os documentos elaborados pela equipe institucional. Além disso, o público perceberá diferença na linguagem, que será menos técnica.

