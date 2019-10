De olho no varejo e agora em plataformas abertas, Gauss sai em roadshow

De olho no cenário de baixos juros no Brasil e com investidores em busca de diversificação, a gestora de recursos Gauss Capital inicia um roadshow por todo o País para visitar investidores dos municípios mais relevantes para a empresa. Com R$ 2 bilhões sob gestão, o movimento ocorre na esteira da abertura das cotas do fundo multimercados da Gauss para as plataformas de varejo.

Leque maior. A gestora, de Fábio Okumura, ficou por quatro anos sob o guarda-chuva do banco Credit Suisse e era restrita apenas aos mais endinheirados. O investimento mínimo para entrar no multimercado era de R$ 200 mil e agora caiu para R$ 10 mil. Na caravana pelo País, a Gauss vai passar, dentre outros destinos, pelo interior de São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Novo Hamburgo.

