Debêntures da Petrobrás também perderam com anúncio de Bolsonaro

As debêntures (papéis que representam dívida) da Petrobrás, emitidas no início de 2019 com grande sucesso, também não escaparam da pressão vendedora que pesa sobre as ações e bonds (títulos de dívida emitidos no exterior) da petroleira desde ontem, por conta do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de mudança no controle da estatal. O spread – que representa o prêmio que os investidores exigem para correr o risco de ter o papel em suas carteiras – aumentou de cerca de 3,30% na semana passada para 3,90% ontem, dia 22. Nesta terça-feira, o spread caiu um pouco para 3,75%.

Bem na fita. As debêntures fizeram grande barulho no mercado na ocasião, atraindo R$ 10 bilhões em demanda por investidores. A Petrobras emitiu R$ 3,6 bilhões dessas debêntures em três séries com diferentes remunerações, a grande maioria para pessoas físicas.

Deu ruim. A série que acabou tendo maior liquidez no mercado foi a de vencimento em 2029. Em seu lançamento, foi vendida com uma remuneração de 4,2% ao investidor. Atualmente circulam no mercado R$ 1,7 bilhão dessa série, que ainda é bastante procurada no mercado secundário, enquanto poucos querem vendê-la. Por esse motivo, o prêmio de risco já começou a cair hoje.

