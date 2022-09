Decathlon entra no negócio de compra e venda de artigos esportivos usados

A Decathlon tornou-se a primeira grande varejista do ramo esportivo a montar um braço de negócios para explorar a compra e a venda de artigos de segunda mão. Desde junho, os praticantes de esportes podem separar seus itens usados e levá-los até um dos pontos de coleta. O primeiro deles foi aberto na loja do Morumbi, em São Paulo. O segundo acaba de ser inaugurado: fica na loja da Marginal Tietê.

Batizado de “Circula”, o novo braço de negócios vai ganhar mais quatro pontos de coleta até o fim do ano na capital paulista. A ideia é expandir para outras capitais como Rio, Belo Horizonte e Brasília nos próximos dois anos e alcançar todas as 47 lojas do grupo no País no médio a longo prazo.

Bicicletas e artigos de corrida estão entre os principais itens captados

Nessa primeira etapa, as principais categorias de itens captados são bicicletas e artigos do universo de corrida e fitness. Nos pontos de coleta, os produtos são lacrados para envio a uma equipe de curadoria, que faz avaliação do estado das peças, fotografias, precificação, publicação do anúncio e despacho. A Decathlon paga o vendedor do item usado em dinheiro ou vale-compras, descontando a sua comissão de 40% ou 20%, respectivamente, de acordo com a forma de pagamento.

Até agora já foram vendidos 25% dos produtos captados nos primeiros meses do projeto. O próximo passo inclui negociar com grandes marcas para reforçar a prateleira de produtos de segunda mão no Circula. Esse tipo de iniciativa já existe nas lojas da rede na Espanha e na França, onde a venda de bicicletas usadas, por exemplo, caminha para representar 30% das vendas totais.

08/09/2022

