Deloitte inaugura centro de excelência em transformação tecnológica

Coluna do Broadcast

A Deloitte, empresa de consultoria e auditoria, vai inaugurar na próxima segunda-feira, dia 5, um Centro de Excelência em Transformação Tecnológica em Campinas, a quarta unidade do grupo no mundo.

A partir de lá, atuará nas frentes de consultoria tributária, auditoria e riscos operacionais e cibernéticos, áreas que demandam inovações e ferramentas tecnológicas para otimização de processos. O investimento feito nesse espaço é de R$ 14 milhões em dois anos.

Recorde. No ano fiscal de 2018, encerrado em junho, a Deloitte registrou uma receita recorde de US$ 43,2 bilhões, 11,3% superior ao mesmo período do ano anterior.