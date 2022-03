Delta adquire BestDeal e vai criar varejista visando a portabilidade de energia

O grupo Delta Energia acaba de adquirir a BestDeal Technologies, empresa dedicada ao desenvolvimento de produtos para o mercado de telecomunicações, energia e indústria, e que vai ajudar o grupo a oferecer soluções tecnológicas quando o mercado livre for acessível a todos os consumidores, o que deve ocorrer daqui a, no máximo, cinco anos, avaliam os dirigentes das duas empresas.

Apesar de a Delta se tornar sócia majoritária, a BestDeal permanecerá independente dentro do grupo, atendendo outras empresas, disseram ao Broadcast Energia o diretor de tecnologia do Grupo Delta Energia, Alfredo Silva, e o sócio fundador da BestDeal, Virmones Tavares. Para atender os novos consumidores, a Delta vai criar uma nova empresa, varejista, que já está sendo gestada há algum tempo pelo grupo, e que será cliente da BestDeal.

“A BestDeal é conhecida pelo desenvolvimento de soluções para o setor elétrico, e a gente vinha buscando uma empresa que conseguisse ajudar nesse leque de soluções tecnológicas que planejamos apresentar para o mercado com a ampliação da abertura do mercado livre”, afirmou Silva, que não vê possibilidade de retrocesso na implantação da portabilidade da energia elétrica no Brasil.

Com a Delta, a BestDeal pretende também abrir novos leques e oferecer ao mercado serviços agregados em software e hardware em grande escala, além de criar oportunidades em novos setores, como agronegócio e finanças.

De acordo com Tavares, a aquisição foi fundamental para dar musculatura para a BestDeal alavancar o desenvolvimento de produtos que serão demandados com a ampliação do mercado livre de energia. A empresa nasceu justamente com a abertura do mercado de telefonia e desenvolveu a primeira plataforma de portabilidade numérica do Brasil, permitindo que os assinantes pudessem escolher a operadora.

Portabilidade

Assim como aconteceu na telefonia, a previsão é de que os consumidores de energia poderão escolher de qual empresa querem comprar a eletricidade que recebem em suas casas. A empresa já domina ferramentas como medição e tarifação, além do uso de Inteligência Artificial (IA) em suas soluções e produtos de hardware de Internet das Coisas (IoT) para uso residencial, industrial e Smart Cities.

“A pessoa física, da mesma forma que tem portabilidade de celular, vai conseguir definir onde vai comprar a energia e a gente começa a empoderar o consumidor, ele passa a ter a opção de escolha. Isso vai ser salutar para o mercado”, afirmou Silva. “Hoje, quem mora em São Paulo, recebe energia da Enel, mas no futuro poderá optar pela energia da Delta, por exemplo”, exemplificou.

Entre as maiores vantagens da portabilidade, Silva destacou a queda de preço em função da maior concorrência, fator que deve facilitar a aprovação do Projeto de Lei nº 414, que trata da modernização do setor elétrico e está para ser votado no Congresso Nacional nos próximos dias.

Além disso, o executivo prevê maior transparência e controle por parte do consumidor.

“Quanto mais leques de opções a gente tiver, quanto mais a gente conseguir empoderar esse consumidor que vai poder escolher lá na frente, mais a gente vai conseguir o protagonismo nessa história”, disse Silva, ressaltando que a Delta também foi pioneira no mercado livre e pretende estender o atendimento aos pequenos consumidores por meio da sua futura varejista. “Quem investir mais em tecnologia e soluções vai ter o protagonismo do mercado”, aposta.

O Grupo Delta Energia está no mercado há 20 anos e conta com um portfólio diversificado de negócios, tendo iniciado sua história com a Delta Comercializadora. Hoje, o Grupo ainda conta com a Delta EAR, gestora em fundos de investimento em comercialização de energia elétrica; e a Delta Geração, que opera a termelétrica William Arjona, em Campo Grande (MS).

