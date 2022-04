Demanda de empresas por crédito sobe em março

A busca das empresas por crédito cresceu em março, com o setor de serviços puxando a fila, aponta indicador do Serasa Experian. Houve um aumento de 16,8% na demanda de modo geral pelas empresas em relação a março do ano passado, enquanto em serviços a alta foi de 27,7%.

Mas não foram as médias ou grandes empresas que provocaram a alta no indicador. Foram os micro e pequenos negócios que tiveram crescimento na demanda, de 17,8%. Nas empresas de médio de grande porte, o movimento foi contrário. Nesses dois grupos, houve queda na demanda por crédito de 11,4% e 15,3%, respectivamente.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 26/04/22, às 17h20.

