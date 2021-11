Demanda do consumidor por crédito caiu 0,7% em outubro na comparação mensal

A demanda do consumidor por crédito caiu 0,7% em outubro em relação a setembro, na comparação de dados dessazonalizados. Essa realidade, porém, foi diferente nos segmentos financeiro e não financeiro, mostra a empresa de informações de crédito Boa Vista, em seu índice da área. No setor financeiro, houve alta na comparação mensal e interanual, de 1,5% e 15,8%, respectivamente. Já no segmento não financeiro, a queda foi de 2,2% em relação a setembro e de 4,7%, em relação a outubro de 2020.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, porém, a alta foi de 3,5%, e na variação acumulada em 12 meses o indicador enfim, após 18 meses, cruzou a linha e agora aponta alta de 1,4%, ante -0,1% até setembro. O resultado acumulado no ano desacelerou um pouco, passando de 5,8% para 5,5%, mas deve encerrar o ano em alta, muito em função do efeito base, a despeito do aumento no custo do crédito. Vale ressaltar que os segmentos que compõem o indicador se comportaram de formas diferentes no período.

