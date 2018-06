Demanda em IPO da Blau chega a metade da oferta

A demanda pelos papéis da Blau Farmacêutica, dona da marca Preserv, em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) chegou a um pouco mais da metade do volume oferecido. Conforme o cronograma, a operação será precificada na quarta-feira, 7. A sinalização é de que a empresa terá que reduzir o valor para emplacar a oferta. A faixa indicativa prevê o preço do papel entre R$ 13 e R$ 17 e a oferta pode ficar em R$ 650 milhões, considerando apenas o lote principal e a ação no piso do intervalo. Procurada, a Blau não comentou.

