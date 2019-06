Demanda em IPO da Neoenergia supera em 5 vezes a oferta

A demanda pela oferta inicial de ações (IPO, na sigla e inglês) da Neoenergia segue crescente. A dois dias da fixação do preço da ação, a demanda já supera em cinco vezes a oferta, o que deve garantir que o valor saia acima do piso da faixa de referência, que vai de R$ 14,42 a R$ 16,89. O papel será precificado amanhã, 27. O encontro com os investidores (roadshow) se encerra no mesmo dia. A oferta, que movimentará mais do que R$ 4 bilhões, chamou a atenção de investidores estrangeiros, a despeito do olhar de cautela que permanece em relação ao Brasil.

Pechincha. O forte interesse pela Neoenergia concentra-se no fato de que a elétrica opera em um setor considerado seguro e previsível, com bom potencial de crescimento, em especial para grandes grupos já estabelecidos no País e com controladores experientes como a espanhola Iberdrola. Além disso, ao piso da faixa indicativa, a ação ofereceria desconto em relação a seus pares. Analistas recomendam aos investidores que entrem na oferta a um preço abaixo da média do intervalo previsto pela companhia no prospecto. Isso porque, acima disso, as elétricas listadas poderiam oferecer no curto prazo maior potencial de valorização. Procurada, a Neoenergia não comentou.