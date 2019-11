Demanda em oferta do Magalu supera em duas vezes a oferta

Por Fernanda Guimarães

A demanda pela nova emissão de ações (follow on) do Magazine Luiza superou em mais de duas vezes o total oferecido e pode ultrapassar os R$ 5 bilhões. Em geral, os investidores estão fazendo seus pedidos pagando valor de mercado, ou seja, dispostos a pagar o preço do papel negociado em bolsa, sem desconto. Isso não acontece, em geral, em ofertas subsequentes, como é o caso. Além disso, desde que lançou a operação, no dia 30 de outubro, a ação também não caiu, movimento comum em follow ons. O papel do Magazine Luiza será precificado amanhã, dia 12, quando se encerra o período de reuniões com investidores, o chamado roadshow. Com a demanda até o momento, o lote adicional, com 30 milhões de ações, deverá ser vendido aos investidores. Com isso, a oferta passará a ter uma parcela secundária, com a venda de 20 milhões de ações da família Trajano, o que pode somar algo próximo de R$ 900 milhões. Procurado, o Magazine Luiza não comentou.

