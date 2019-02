Demanda por ação do IRB a preço de mercado já supera oferta em 1,3 vez

O ressegurador IRB Brasil Re tem demanda de 1,4 vez para a sua oferta de ações (follow on), considerando ordens a mercado, ou seja, com base na cotação atual em bolsa. Se levada em conta a totalidade dos pedidos – que podem embutir algum desconto por parte dos investidores para adquirir o papel, a proporção sobe para 1,8 vez. Com base no valor do fechamento das ações do IRB na segunda-feira, de R$ 93,50, a oferta movimentaria R$ 2,58 bilhões.

Tá no fim. A apresentação aos investidores (roadshow) termina hoje, dia 26, quando o ressegurador vai precificar sua a oferta. Por isso, os valores podem ser ainda maiores e majoritariamente com ordens a mercado uma vez que a companhia já tem demanda para emplacar a operação. Até agora, 72% dos pedidos vêm de estrangeiros e a maioria está a mercado. Quem optou por ordens com intervalo de valor estão entre R$ 92 e R$ 93 – ligeiramente abaixo do preço de mercado. Procurado, o IRB não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+