Demanda por ações da dona de Buscapé e Zoom já supera a oferta inicial

Pronta para estrear no dia 5, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Mosaico, dona do Buscapé e do Zoom, superou em cerca de 20 vezes a demanda de papéis. O apetite dos investidores por ofertas de empresas de tecnologia tem sido muito alto. Em 2021, a Locaweb subiu 40%, o Enjoei 46% e a Meliuz 115%, depois de já terem tido alta forte no ano passado, chamando a atenção do mercado.

Na fila. Também perto de chegar à B3, a Westwing tem sido uma empresa muito comentada pelos investidores, em uma oferta cujo valor inicial da ação será conhecido na semana que vem.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 03/02/2021 às 17:09

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/