Demanda por ações da Stone ‘explode’ e precificação é antecipada

Coluna do Broadcast

A demanda pelas ações da empresa de meios de pagamento Stone em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) superou as expectativas e levou os bancos de investimento, que estruturam a operação, a anteciparem a precificação do papel para esta quarta-feira, 24. Com isso, a estreia da ação na bolsa americana Nasdaq, antes programada para sexta-feira, será antecipada em um dia e ocorrerá amanhã.

Queridinha

Depois de atrair o interesse da Berkshire Hathaway, companhia de investimentos do americano Warren Buffett, e das gestoras T. Rowie Price e Madrone Opportunity – já acionistas e que abriram o interesse em aumentar suas participações –, a Stone terá também como âncora a Ant Financial, uma afiliada da chinesa Alibaba. Procurada, a Stone não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.