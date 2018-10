Demanda por ações da Stone supera em 20 vezes a oferta

Coluna do Broadcast

A demanda pelas ações da empresa de meios de pagamento Stone superou em mais de 20 vezes a oferta. Com nomes pesos pesados como âncoras, incluindo a Berkshire Hathaway, companhia de investimentos do americano Warren Buffett, já seriam mais de 500 investidores institucionais no livro da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

A demanda foi anotada antes da companhia informar sobre um vazamento de dados que ocorreu na terça-feira, dia 23. A ação estreia hoje na bolsa americana Nasdaq. Procurada, a Stone não comentou.

