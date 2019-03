Demanda por altos executivos cresce 40% no agronegócio

A profissionalização do agronegócio brasileiro, que transformou o setor em um dos mais dinâmicos da economia do País, deve se acentuar em 2019 com a perspectiva de melhoria do PIB. Um dos reforços virá com a contratação de executivos mais graduados. A multinacional especializada no recrutamento de executivos Michael Page registrou aumento de 40% na contratação de gestores de nível sênior no ano passado em comparação com 2017 no setor.

Funções Recursos humanos, finanças, vendas e operações foram as posições com maior demanda no agronegócio. Entre os cargos em que houve maior procura aparecem diretor comercial, com salários entre R$ 25 mil e R$ 40 mil, gestores de TI (R$ 10 mil a R$ 15 mil) e gestores de fazenda (R$ 10 mil a R$ 25 mil).//Patrick Cruz

