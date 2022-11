Demanda por bloco de ações da XP supera US$ 500 mi e atrai estrangeiros

Mesmo com as bolsas de Nova York e brasileira derretendo e o mercado especulando sobre o que sairá do governo repaginado de Lula, o interesse dos estrangeiros pelas ações da XP foi nítido. A demanda pela venda de um bloco de US$ 195 milhões em ações da companhia fundada por Guilherme Benchimol superou os US$ 500 milhões. A XP tem ações negociadas na norte-americana Nasdaq, onde toda a oferta foi vendida.

Vendedor dos papéis foi a Itaúsa

O maior volume de ações ficou com quatro fundos long only (de longo prazo), sendo que dois deles não investiam no Brasil há bastante tempo. Ao todo, 30 investidores ficaram com ações da XP. O vendedor das ações foi a Itaúsa e a operação teve garantia firme do Bank of America (BofA), que efetivamente colocou as ações da XP à disposição do mercado.

Executivos de banco de investimento têm comentado que os estrangeiros estão apenas aguardando as águas se acalmarem para voltar à bolsa brasileira. Apesar do valor relativamente barato das ações brasileiras e do câmbio favorável a compras de ações locais, os estrangeiros vinham administrando as adversidades em seus próprios mercados e aguardando as eleições.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 10/11/2022, às 18h27

