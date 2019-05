Demanda por crédito cresce 1,5% em abril, sem sinais de aceleração

A demanda por crédito do consumidor cresceu 1,5% em abril em relação a março, segundo dados nacionais da Boa Vista, que serão divulgados nesta terça-feira, 28. No comparativo anual, a expansão é mais expressiva: um aumento de 10,4%. No entanto, a alta no acumulado dos últimos doze meses, de 3,7%, indica ritmo constante desde 2018. O número sinaliza que a demanda por crédito não tem apresentado sinais de aceleração, muito por conta do fraco crescimento da economia.

