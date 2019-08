Demanda por crédito cresce 3% em junho, mas bancos seguem seletivos

O número de consumidores que recorreram ao crédito em junho cresceu 3% na comparação com maio, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Apesar disso, quem realmente precisa de empréstimo teve dificuldade de obtê-lo. Dois em cada dez consumidores (21%) tiveram pedido por crédito negado no período, seja por estarem com nome nos cadastros de devedores (7%) ou por terem excedido o limite de crédito (3%).

