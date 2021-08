Demanda por crédito entre grandes empresas tem recorde em julho

A demanda por crédito entre as grandes empresas cresceu 24,9% em julho em comparação com o mês anterior, um recorde da série histórica do Serasa Experian, iniciada em 2007. A retomada econômica é, de acordo com o economista do Serasa, Luiz Rabi, o motivo da aceleração na tomada por crédito. O indicador geral de demanda corporativa por crédito, que engloba empresas grandes, médias e pequenas, registrou alta de 12,7% em julho frente a junho.

A análise por setor mostra que o segmento das indústrias foi o principal responsável pela alavancagem do índice na variação mensal, com crescimento de 18,4%, o mais expressivo desde janeiro de 2019, quando marcou 22,6%.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 26/08/21 às 15h25.

