Demanda por Intermédica supera duas vezes a oferta

A demanda pela oferta subsequente (follow on) relâmpago da Notredame Intermédica já supera em duas vezes o total pretendido, chamando a atenção dos investidores. Mesmo sem âncoras comprometidos antes do lançamento da oferta, a operadora de planos de saúde irá precificar o follow on hoje, quatro dias depois do início do roadshow, com um fim de semana no meio do caminho. A oferta, apenas secundária, faz parte do desinvestimento do fundo Bain Capital, que venderá cerca de 10% de sua participação da Intermédica, em seu segundo follow on em menos de seis meses. Neste ano a ação da operadora de planos de saúde acumula alta de quase 40%. Procurada, Notredame Intermédica não comentou.

Pujança. O volume de emissões de ações no acumulado deste ano alcançou mais de R$ 13 bilhões na B3, já superando o total de 2018, de R$ 11,2 bilhões. Depois de Intermédica, que pulou a fila, serão precificados os follow ons de Petrobras e BR Distribuidora. No fim do mês será a vez da Neoenergia, que está na rua com sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

