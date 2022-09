Demanda por renda fixa atraiu 1,4 mil novas empresas ao mercado desde 2021

A grande demanda por investimentos em renda fixa, como debêntures, certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) e imobiliário (CRIs) atraiu quase 1,4 mil novas empresas em busca de recursos nesse mercado. A conta é da BR Partners e nela estão não só as debutantes, mas também empresas que não captavam desde 2016. Em 2021, foram 992 operações de captação conduzidas pelas novatas e pelas que não acessavam esse mercado desde 2016, enquanto nos primeiros oito meses de 2022, o número chega a 403.

O mercado de renda fixa se sofisticou, seja pela inclusão de mais instrumentos como também pela sua popularização junto a um número maior de investidores via crescimento das plataformas e casas de gestão de recursos nos últimos três anos. “O mercado se abriu para empresas menores, que estão conseguindo alongar o prazo de suas dívidas a um custo menor, enquanto o acesso aos bancos passou a ser utilizado como um tipo de “cheque especial”, observa o diretor e responsável por mercado de capitais do banco de investimento, Danilo Catarucci.

Ritmo de ofertas de papéis tende a diminuir

No entanto, agora, o momento é de inflexão, ou seja, as companhias e o mercado de modo geral estão olhando para o que vem adiante. Empresas do segmento de varejo e agronegócio, por exemplo, têm postergado investimentos, aguardando um cenário mais benigno, especialmente apontando para a perspectiva de o juro cair, diz ele.

Portanto, a visão é a de que o ritmo de ofertas de papéis no mercado de renda fixa tende a diminuir. As preocupações com a inflação no mundo e o impacto no juro global, somadas às expectativas sobre a condução da economia brasileira pelo presidente a ser eleito, freiam a tomada de mais recursos. Catarucci observa que a necessidade marginal de caixa das companhias tende a diminuir, porque a economia não deve crescer tanto e, com o juro alto, os investimentos são postergados.

“Esse crescimento médio de 30%, que vimos no volume de emissões no mercado de renda fixa frente ao ano passado, tende a se desacelerar, mas não abaixo de 10%”, prevê. Nos oito meses, um total de R$ 286 bilhões foram captados pelas grandes e médias empresas com renda fixa. Um ponto de grande atenção é um período mais prolongado, do que o já esperado, de manutenção do juro em patamar elevado e também complicações no cenário externo.

Há fila de empresas esperando para captar após as eleições

“A qualidade dos ativos é um tema no mercado e, apesar do custo mais alto de suas dívidas, as companhias estão bem. Mas por quanto tempo se manterão saudáveis com o juro mais alto?”, questiona. Embora a preocupação exista, Catarucci afirma que há muitas emissões já contratadas, ou seja, há uma fila de empresas esperando para captar após as eleições. Ao mesmo tempo, a agenda de infraestrutura, com uma série de concessões e leilões já realizados e outros por vir, trará necessidade de captação no mercado de capitais.

