Demarest tem nova marca e soma mais nove sócios no ano

O escritório Demarest Advogados tem nova marca e mais sete sócios a partir de hoje. Segundo Paulo Coelho da Rocha, diretor-geral do Demarest, as mudanças são apenas a parte mais visível no reposicionamento do escritório para os próximos cinco anos, num cenário de crescimento do País. Em 2018, o Demarest abriu a porta para nove sócios no total, em áreas como fusões e aquisições, reestruturação, energia, comércio exterior, tributário, petróleo e gás e recuperação judicial.

Crescimento

Como parte do plano estratégico quinquenal, iniciado em 2015, o Demarest viu seu faturamento crescer pouco mais de 10% neste ano, em relação a 2017. O valor não é revelado. Entre as iniciativas, esteve a mudança da operação em Nova York, que passou a contar com mais três associados e oferecer a prestação de serviços efetivos, em vez de ser apenas uma representação no exterior. Para o próximo ano, a expectativa do Demarest é de aumento na receita em torno de 15%. A profissionalização da gestão continua, com a contratação de diretores de RH, Comunicação e Compliance.

Acobreado

Para mudar a marca do escritório, que completou 70 anos em 2018, o Demarest passou por um amplo processo de branding. Como conclusão, ela perde a palavra “Advogados” e saem os tons de verde do logotipo, sendo substituídos pelo cobre. Para Rocha, a ideia foi criar uma imagem mais contemporânea, porém sólida e tradicional, ligada com o cliente e o mercado. (Cris Barbieri, especial para o Broadcast)

