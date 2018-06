Demissões na Empiricus e desabafos em rede social preocupam assinantes

Quatro demissões de analistas da casa de análise Empiricus fizeram assinantes manifestar preocupações. Os demitidos utilizaram-se da mesma ferramenta usada pela casa de análise, a rede social, para informar sobre a desvinculação. Alguns deles chegaram a comentar sobre suposta pressão para citar alguma determinada ação na cesta de recomendações ou, até mesmo, falta de liberdade para alguma indicação. No contra-ataque, a Empiricus comunicou aos clientes que Alexandre Schwarstman, economista com passagem por Santander e Banco Central, irá assinar os relatórios nas séries Tesouro e Renda Fixa.

De novo? No ano passado, uma ação de marketing da Empiricus causou polêmica junto à clientela sobre a questão de imparcialidade. Após uma recomendação de compra para ação da Alpargatas, que fabrica a Havaianas, os assinantes que enviaram à Empiricus a nota de corretagem, provando o investimento, receberam, em casa, um brinde: um par de havaianas com o nome da Empiricus estampado. Procurada, a Empiricus disse não compartilhar informações sobre demissão de funcionários, para preservá-los, observando ainda que as alegações feitas nas redes sociais pelos mesmos são “totalmente inverídicas”.

