Depois da onda de cashback, chegou a vez do pagamento com pontos

Em tempos em que a concorrência acirrada entre as instituições financeiras fez o cashback se disseminar entre bancões e fintechs, o C6 resolveu trazer do exterior algo ainda pouco comum por aqui. Conhecida lá fora pela sigla PWR, iniciais de PayWithRewards, a novidade permite que o cliente pague sua fatura do cartão de crédito com os próprios pontos acumulados no cartão. A funcionalidade será lançada hoje pelo banco digital, por meio de uma parceria com a Mastercard.

Todas as compras feitas na modalidade crédito e que acumulam pontos são elegíveis à conversão de crédito na fatura. Valores referentes a transações que não pontuam, como tarifas, juros e saques, não são contemplados pelo recurso.

O Banco do Brasil lançou no ano passado esse tipo de funcionalidade aos clientes, para o pagamento com pontos da fatura do cartão e outras contas de consumo, como água e luz.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/11/21, às 12h58.

