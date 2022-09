Depois de 2 anos, Leroy Merlin retoma plano de expansão com 15 novas lojas

Depois de dois anos de pandemia, a Leroy Merlin retomou o plano de expansão e pretende abrir mais de 15 lojas no País, até 2025. O movimento começou em maio, com a loja Pontal Estaleiro, em Porto Alegre, seguido de uma unidade express, no bairro da Pompeia, em São Paulo. Na sexta-feira passada, dia 23, foi a vez da abertura de uma loja em Guarulhos. A unidade é a 22ª no Estado de São Paulo, do qual vem 51% do faturamento total da companhia. No fim da expansão, a rede terá um total de 59 lojas. A empresa não revela o quanto será investido na expansão.

Para Ignacio Sánchez, CEO da Leroy Merlin, questões como adaptação das categorias e variedade de produtos de acordo com o perfil dos clientes são fundamentais para a evolução do negócio. Além disso, para ele é importante ter fornecedores locais. “Hoje, mais de 90% das nossas compras são nacionais”, diz Sánchez.

Empresa cresce em fornecimento de serviços

A Leroy Merlin também tem visto oportunidades em serviços. São mais de 100 opções que vão desde a instalação de ar-condicionado e fechadura eletrônica, até aplicação de papel de parede e reforma de banheiros. Atualmente, a marca tem uma rede com mais de 2 mil prestadores de serviço locais e gera mais de 10,4 mil empregos diretos.

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio, o setor de materiais de construção, que viveu seu ápice na pandemia, atravessa uma fase de retração. Em julho, o segmento teve recuo 13,7%, em relação ao mesmo mês de 2021. No mesmo período, o varejo como um todo recuou 5,2%. No entanto, os últimos meses do ano costumam ser mais fortes para o segmento, pois consumidores tendem a arrumar a casa para as festas de fim de ano.

Varejista tem faturamento anual de R$ 8,5 bilhões

Para Waldir Abreu, diretor comercial do Anamaco Bank (banco digital da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) este é o momento mais propício para a expansão da rede. Em sua visão, o Brasil oferece condições para o crescimento do setor, e as redes que não investirem ficarão em desvantagem em relação àquelas que ganharem escala. A Leroy Merlin fatura cerca de R$ 8,5 bilhões por ano e teve os investimentos aprovados junto ao controlador francês, o Grupo Ageo.

