Depois de IPO, XP se vê avaliada como ‘growth’ que gera resultado

C om os preparativos a passos largos para estrear na Bolsa de Valores dos Estados Unidos em dezembro, o Grupo XP, rebatizado recentemente de XP Inc, já vê números ainda mais ambiciosos em relação à empresa. Mesmo que mire chegar valendo R$ 60 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), cálculos apontam que poderia valer, em pouco tempo, R$ 100 bilhões. Essa “nova avaliação” leva em conta o fato de a XP estar inserida em um rol seleto de empresas mundo afora: aquelas que reúnem elevado grau de crescimento – chamadas de as “growth” – e geralmente ligadas ao setor de tecnologia. Poucas, entre elas, já têm resultados positivos. Nesse pequeno grupo estaria nada menos que o Facebook. A rede social mais famosa do mundo possui, contudo, outras proporções: US$ 2,616 bilhões de lucro líquido apenas no segundo trimestre e valor de mercado superior a US$ 400 bilhões, mesmo não vivendo seus melhores dias na Bolsa. Por meio desses múltiplos, o valor da XP é colocado, assim, nas alturas. Nas empresas incluídas nas carteiras dos gestores que olham crescimento, modelo chamado de “growth investing”, a preferência é por companhias com altas taxas de expansão.

Acelerada. No primeiro semestre deste ano, a XP registrou lucro líquido 60% maior frente um ano antes, chegando em quase R$ 440 milhões. Tamanho crescimento tem como motor o aumento de 52% nas receitas operacionais líquidas no mesmo período comparativo, para mais de R$ 2 bilhões.

Ó céus. A XP, comandada por Guilherme Benchimol, até o momento, não definiu em qual Bolsa dos Estados Unidos fará seu IPO: Nasdaq ou Nyse, eis a questão. Também segue avaliando, em paralelo, uma nova sede. Apesar de estar no hábitat atual há pouco mais de um ano, procura um novo espaço. A ideia é ter um prédio inteirinho para chamar de seu. Procurada, a XP não comentou.

