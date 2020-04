Depois de popularizar agente autônomo, XP lança plataforma para gestor de carteira

Depois de popularizar o trabalho de agentes autônomos, a XP Investimentos dará um novo passo e lançará, nesta semana, uma nova plataforma voltada aos gestores de carteiras. Desenvolvida desde o início do ano passado, a ferramenta estreia com 40 gestores, incluindo de grandes family offices, que estão usando-a desde o segundo semestre. Segundo o diretor executivo da XP Inc., Gabriel Leal, a tendência é que a plataforma propicie redução da barreira de entrada de novos profissionais a esse mercado e permita o crescimento do número de gestores de carteiras. A investida da XP se inspira no histórico da própria plataforma, quando levou a outro patamar a categoria de agentes autônomos no Brasil. Leal afirma que a XP será, assim, um “hub” para todo ecossistema de investimentos. Com a plataforma disponível, diz o diretor de fundos da XP, Gustavo Pires, a expectativa é de que haverá migração de profissionais que estejam, por exemplo, no segmento private dos grandes bancos. Sem precisarem se preocupar com questões tecnológicas, por exemplo, a facilidade para essa migração aumenta.

Vem pra cá. Ao ampliar o serviço aos gestores, a XP responde a uma demanda do mercado diante do novo ambiente de juros baixos. Foi o motivo de a plataforma manter o lançamento do produto, a despeito da crise trazida pela pandemia. A leitura é de que a busca por serviços de profissionais na hora de investir vai crescer. A atenção está nos R$ 4 trilhões que os brasileiros ainda têm investidos nos grandes bancos – concentração que a XP trabalha para diminuir. Com agentes de mercado começando a projetar Selic no fim do ano em 1,5%, a busca por novos investimentos com ajuda profissional, vai crescer, de acordo com Leal.

Quem é quem. O gestor de carteira é o profissional autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a gerir carteiras e aplicar recursos financeiros em nome do cliente. Ou seja: ele tem o máximo de liberdade, podendo fazer compras e vendas de investimentos, respeitando parâmetros e limites definidos no contrato com o cliente. O agente autônomo, figura do mercado disseminada pela XP, é o representante comercial de uma corretora, por exemplo, que pode prospectar clientes, receber e transmitir ordens, informar notícias sobre o mercado e investimentos existentes, sem poder fazer recomendações.

