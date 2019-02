Depois de projetos no interior, RNI fará MCMV nas capitais

A incorporadora RNI (antiga Rodobens Negócios Imobiliários) voltará a investir em empreendimentos econômicos nas capitais neste ano. A companhia já adquiriu terrenos em São Paulo e em Goiânia, onde pretende lançar imóveis enquadrados no Minha Casa Minha Vida (MCMV). Em 2018, a RNI retomou as atividades dentro do programa habitacional no interior de São Paulo, Bahia e Ceará. Agora, iniciará projetos nas capitais, com expectativa de maior liquidez.

Expansão. O segmento do MCMV representou 55% do volume de unidades lançadas pela RNI no ano passado, com 1.164 imóveis. O banco de terrenos para incorporação residencial está atualmente em 20 cidades, em nove estados. O valor geral de vendas (VGV) total potencial dos terrenos é de R$ 3,9 bilhões, incluindo R$ 3,5 bilhões de áreas adquiridas e R$ 400 milhões de áreas com opção de compra.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+