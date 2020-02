Depois do Credit Suisse, BTG Pactual põe setor tech como prioridade

Evento anual do BTG Pactual em São Paulo, o CEOs Conference reservou uma área para a prioridade do banco: tecnologia. Parte do encontro, que reuniu mais de 3 mil executivos, empresários e investidores, foi dedicado exclusivamente ao setor ?tech?. O objetivo é priorizar esse ecossistema. Em paralelo, o BTG está tocando sua plataforma digital.

Valioso. Em relatório desta semana, o UBS calculou que a área dentro do BTG Pactual já valha R$ 10 bilhões, cerca de 15% do valor de mercado do banco atualmente. Ano passado, a instituição recrutou o ex-Vivo Amos Genish (foto) para comandar sua unidade de varejo digital.

Só se fala nisso. Além do BTG, o rival Credit Suisse já tinha dado maior atenção ao ecossistema “tech” em evento similar, realizado anteriormente. Pela primeira vez, o banco montou uma arena com 33 startups, servindo de ponte para investidores e grupos consolidados.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco