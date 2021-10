Depois dos 41 imóveis da Pernambucanas, São Carlos Empreendimentos quer mais lojas de rua

A São Carlos Empreendimentos fechou nesta semana a primeira aquisição no ramo de lojas de rua, com a compra de 41 imóveis das Pernambucanas por R$ 382,3 milhões. O negócio é tocado pela subsidiária Best Center, que, até aqui, atuava exclusivamente no desenvolvimento de centros de conveniência – conjuntos comerciais abertos com cerca de 15-20 lojas mais estacionamento – onde é líder de mercado.

O objetivo do grupo agora é crescer no ramo de lojas de rua, o que depende de encontrar varejistas interessadas em se desfazer dos seus imóveis. “Nós vamos continuar atrás. Acho que vamos conseguir fazer mais bons negócios como esse”, conta à Coluna o CEO da São Carlos, Felipe Goes. “São negociações em caráter oportunístico. Depende de achar o varejista e casar os interesses”.

O foco são edificações nos centros das regiões comerciais das cidades, como calçadões. Oportunidades como essa podem surgir entre empresas de eletroeletrônicos, materiais de construção, petshops e supermercados, por exemplo. Mas a concorrência é forte. Em agosto, o fundo imobiliário TRXF11 levou 39 lojas do Pão de Açúcar por R$ 1,2 bilhão.

Assim como o Pão de Açúcar, a Pernambucanas continuará ocupando os imóveis na condição de inquilina (operação chamada ‘sale and leaseback’). Os contratos de locação têm de 10 a 16 anos e o aluguel é composto por uma parte fixa e outra parcela variável de acordo com o faturamento. Já o dinheiro da venda das lojas ajudará a varejista a financiar seu plano de inaugurações daqui para frente.

Por sua vez, a Best Center praticamente dobrou o tamanho do seu portfólio depois da aquisição, chegando a 97 imóveis e 161 mil m² de área bruta locável. O valor de portfólio bateu em R$ 1,1 bilhão, sendo 35% das lojas de rua e 65% dos centros de conveniência. A companhia continuará investindo no seu negócio tradicional, embora aqui a expansão seja orgânica: compra de terrenos e construção por conta própria.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 21/10/21, às 11h21.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com