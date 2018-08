Descomplica, de ensino online, adquire startup de exercícios e simulados

O Descomplica, instituição de ensino online, acaba de adquirir a PaperX, startup de tecnologia focada no desenvolvimento de exercícios e avaliações online, como testes e simulados. O valor do negócio não foi revelado. Mas a meta do Descomplica é, por meio de uma estratégia de aquisições nas áreas de tecnologia da informação (TI) e conteúdo, dobrar de tamanho a cada ano. Em 2018, outras três aquisições estão previstas. Criada em 2012, a instituição online registra mais 5 milhões de acessos no site todo mês e carrega cerca de 250 mil alunos assinantes da plataforma.