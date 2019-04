Desconto deve ser adotado por 43% das empresas para vender mais na Páscoa

Coluna do Broadcast

Muitas empresas usarão a estratégia do desconto para atrair consumidores nessa Páscoa. Uma pesquisa com 1,2 mil empresários feita pela Boa Vista mostrou que 43% deles irão conceder descontos em seus produtos para garantir o aumento nas vendas, 42% pretendem facilitar o pagamento por meio do parcelamento e 15% farão promoções na reta final das vendas.

Coelhinho otimista. Com essas estratégias para tentar alavancar o movimento, 40% dos entrevistados apostam em crescimento nas vendas, 38% acham que o consumidor vai gastar mais e 16% devem contratar mão de obra temporária este ano para atender a maior demanda prevista no período de Páscoa.

