Desde Lava Jato, Petrobras reduziu dívida externa em cerca de US$ 20 bi

O montante de títulos de dívida (bonds) da Petrobras em circulação no exterior encolheu mais de US$ 20 bilhões desde o fim de 2015, quando a empresa perdeu o grau de investimento emitido pelas agências internacionais de classificação de risco. Esse instrumento funciona como um “selo de bom pagador” e ajuda a atrair investidores dispostos a emprestar dinheiro. De lá para cá, o volume de títulos da petroleira caiu de cerca de US$ 50 bilhões para algo em torno de US$ 30 bilhões, segundo dados apurados pela reportagem.

Decidida. A Petrobras se mantém firme na estratégia de reduzir o endividamento para voltar a figurar entre as empresas de menor risco aos olhos dos investidores. Se isso se confirmar, o custo dos empréstimos poderá cair. O objetivo é cortar a dívida bruta dos atuais US$ 91 bilhões para o patamar de US$ 60 bilhões, segundo a diretora Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores, Andrea Marques de Almeida.

Desafio. O momento, entretanto, é difícil, porque a pandemia impôs novos desafios à empresa e exigiu folga em seu caixa – o que reduz o espaço para recomprar títulos já emitidos Na última recompra de bonds, feita em setembro, a petroleira utilizou dinheiro do caixa para retirar US$ 3,5 bilhões desses títulos do mercado. Ela havia captado US$ 3,25 bilhões em maio, a primeira operação no ano de 2020.

Enxuta. A Petrobras sempre foi um dos principais emissores de bonds, com montantes que chegaram a superar US$ 10 bilhões por ano. Também tinha a maior representatividade na carteira dos fundos estrangeiros que compram títulos de dívida de países emergentes. Desde a Lava Jato, porém, a companhia foi reduzindo presença como emissor de bonds no mercado de dívida externa.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 05/10/2020 às 13:27

