Desenvolve SP atinge marca de R$ 100 mi no crédito digital

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, atingiu a marca de R$ 100 milhões em financiamentos por meio do crédito digital. Nessa modalidade, a liberação dos recursos é aprovada em dois dias. Com tíquete médio de R$ 102 mil por operação, o comércio foi o setor que mais demandou recursos (46%), seguido da indústria e serviços, ambos com 27%. No ano, a Desenvolve SP já registrou R$ 11 milhões desembolsados pela linha de crédito digital.

