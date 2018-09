Desenvolve SP atinge marca de R$ 3 bilhões em desembolsos

Coluna do Broadcast

A Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento Paulista, atingiu a marca de R$ 3 bilhões em desembolsos acumulados ao longo dos nove anos de sua existência.

A maior parte da demanda por recursos veio do setor privado, especificamente de pequenas e médias empresas, as quais tomaram 82% desse montante no período.

Recorde. Apesar da crise, agência registrou em julho último seu maior desembolso mensal em cinco anos, totalizando R$ 66,1 milhões.

Atualmente, a Desenvolve SP opera uma carteira de R$ 1,245 bilhão, a quarta maior entre as agências de fomento e bancos de desenvolvimento do País, desconsiderando o BNDES.