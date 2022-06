Desenvolve SP leiloará R$ 18,7 milhões em créditos de ICMS

O governo de São Paulo vai realizar, no dia 4 de julho, leilão de R$ 18,7 milhões em créditos de ICMS. Esses créditos são de avícolas que fizeram empréstimos junto à agência de fomento Desenvolve SP para financiar capital de giro, utilizaram o imposto como garantia, mas não quitaram suas dívidas.

Para tentar receber os recursos de volta, o Desenvolve SP vai vender esses créditos via B3. Empresas de qualquer área, desde que contribuintes de ICMS em São Paulo, podem adquiri-los e abater do imposto devido. As interessadas devem formalizar a intenção por meio de declaração até dia 30.

Agência emprestou quase R$ 400 milhões para setor avícola

O Desenvolve SP já leiloou mais de R$ 400 milhões em créditos de ICMS. Para o presidente da instituição, Sergio Gusmão Suchodolski, o leilão ajuda na “recuperação financeira de um setor importante da economia paulista, além de garantir o retorno do capital para o banco de fomento e ainda reduzir impostos de empresas que arrematarem os créditos”.

Desde que o Proavi foi lançado, em 2012, o Desenvolve SP financiou R$ 398,4 milhões para 124 empresas do setor avícola. Desse total, R$ 86,3 milhões foram desembolsados após o início da pandemia, em março de 2020, na tentativa de manutenção de emprego e renda de trabalhadores do setor.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 23/06/22, às 15h26

