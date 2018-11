O design e a economia criativa têm ganhado mais espaço no Brasil. Em 2017, 85% das empresas nacionais afirmaram que o design foi responsável pelo aumento de seu faturamento. Já a representatividade da economia criativa no PIB alcançou 2,6%, segundo dados do Atlas Econômico da Cultura Brasileira. A expansão desse setor, mesmo em período de crise, será foco no Fórum BDA – Futuro Desejável do Design, que começa dia 23, em São Paulo.