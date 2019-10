Dez empresas, entre elas Eletrobrás, assumem metas de biodiversidade

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) obteve a adesão de 10 empresas associadas para o Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade, que define nove metas para serem cumpridas até 2030 com foco em prevenção, mitigação, compensação e geração e compartilhamento de informações. O documento será lançado no dia 29, em evento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, que reunirá especialistas em biodiversidade do mundo inteiro com o objetivo de estabelecer métricas para a biodiversidade e ajudar a construir um acordo global para COP-15, na China, em 2020.

Antenadas. Com a adesão, Anglo American, Boticário, BRK, Eletrobrás, Equinor, Furnas, Natura, Shell, Suzano e Votorantim Cimentos inserem a conservação da biodiversidade nas suas estratégias de negócios e se comprometem, por exemplo, a mensurar seu impacto e dependência dos serviços ambientais. Fazem parte das metas ainda prevenir, mitigar, recuperar e compensar impactos à biodiversidade ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos. Cada empresa signatária deve fechar compromisso com, no mínimo, três das 9 metas. O CEBDS divulgará então os resultados das ações realizadas, com acompanhamento regular anual.

