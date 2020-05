Dia dos Namorados deve ter vendas online de R$ 2,9 bilhões, alta de 18%

São Paulo, 31/05/2020 – A despeito da crise, o comércio eletrônico deve crescer na próxima data comemorativa do varejo nacional – o Dia dos Namorados. A expectativa é de uma alta de 18% nas vendas online entre 25 de maio a 12 de junho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), gerando um faturamento de R$ 2,96 bilhões para o setor. A entidade espera um total de 9,76 milhões de pedidos, com tíquete médio das compras de R$ 303.

Vendas online nos Dias das Mães subiram 16% em 2020

As vendas do comércio eletrônico já movimentaram R$ 3,3 bilhões no Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo, ao lado do Natal. O valor foi 16% maior do que o arrecadado no mesmo período do ano passado, segundo a associação.