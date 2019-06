Dia dos namorados movimenta mais de R$ 1,8 bi, calcula Mundipagg, da Stone

Coluna do Broadcast

O Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes do varejo, foi recheado para o e-commerce brasileiro. De 13 de maio a 12 de junho foram mais de R$ 1,7 bilhão movimentados na Mundipagg, empresa de soluções de pagamento online da Stone Co.. O número é 6,3% maior que o registrado no ano passado, depois de ter crescido 36% em 2018, comparado a 2017. A Mundipagg tem entre seus clientes varejistas como Americanas, Submarino, Ponto Frio, Extra, Renner, Boticário e CNova.