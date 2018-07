DigitalWeb e Minestore lançarão ‘marketplace’ físico em SP

Coluna do Broadcast

Depois de lançarem o primeiro “marketplace físico” do Brasil, em Curitiba, a startup DigitalWeb e a plataforma de e-commerce Minestore trarão o mesmo conceito a São Paulo, até março. Em Curitiba, o valor investido no projeto foi de mais de R$ 4 milhões. O faturamento mensal é da ordem de R$ 1,3 milhão. O marketplace físico permite que o cliente compre em mais de uma loja do local, efetuando um único pagamento ao final da compra.

Como?

Para que esse pagamento conjunto funcionasse, a DigitalWeb firmou parceria com a adquirente Stone, que permite que o pagamento feito via cartão de crédito, débito ou mesmo dinheiro pudesse ser transferido para a respectiva loja. Um dos atrativos é a economia com a bitributação, de ao redor de 15% sobre o faturamento, segundo a companhia.

