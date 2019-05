Diretor afastado do BB é indicado para o Patagônia

O diretor de marketing do Banco do Brasil, Delano Valentim, que deixou o posto após um filme publicitário da instituição ser retirado do ar ao desagradar o presidente Jair Bolsonaro, já tem novo destino no grupo. Será indicado vice-presidente do banco argentino Patagônia, controlado pelo BB. Delano volta de férias no fim do mês. Seu nome tem de passar pelo crivo do Conselho de Administração do banco e ainda do Banco Central argentino. O substituto de Valentim na diretoria de marketing do BB ainda não foi definido. Com valor de mercado de cerca de US$ 1,5 bilhão, o Patagônia é um dos ativos da lista de desinvestimentos do BB. No ano passado, o Banco do Brasil aumentou sua participação ao adquirir fatias de minoritários, elevando-a de 58,97% para 80,38%.

Baile todo. O presidente do BB, Rubem Novaes, disse, em conversa com a imprensa, que um novo filme está sendo produzido e vai contemplar não apenas a “juventude descolada”. Terá também o jovem fazendeiro, o esportista, o nerd e ainda aqueles que “ralam” o dia inteiro. Procurado, o BB não comentou.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+