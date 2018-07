Diretor da Mineração Usiminas, Wilfred Bruijn sai da companhia

O diretor da Mineração Usiminas, Wilfred Bruijn, mais conhecido como Bill, saiu da companhia. Isso ocorre em um momento sensível, em que a Usiminas precisa decidir sobre o futuro de seu negócio de mineração. O Projeto Friáveis, que no passado elevou a capacidade de produção de minério de ferro da companhia, já estaria próximo de se esgotar. Por conta disso, a Usiminas precisa definir se prossegue com o Projeto Compactos, que elevaria a capacidade da empresa para 29 milhões de toneladas. Além de tudo isso, a Musa está descapitalizada, depois que os acionistas decidiram reduzir o capital da companhia no início do ano passado, para honrar compromissos firmados com credores. A japonesa Sumitomo é sócia da Mineração Usiminas, com uma participação de 30%. Procurada, a Usiminas confirmou a saída do executivo, o que ocorrerá nos próximos dez dias.

Atualização

Em nota, a Usiminas informa que a Musa possui uma posição de caixa forte, de R$ 500 milhões e zero de dívida. A empresa, diz, assim, que não está descapitalizada.