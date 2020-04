Diretora de crédito imobiliário do Itaú deixa funções executivas

A diretora de crédito imobiliário e consórcio do Itaú Unibanco, Cristiane Magalhães Portella, está deixando as funções executivas. Ainda assim, ela permanecerá ligada ao banco, ao menos por enquanto. O motivo para a mudança seriam razões pessoais. O substituto de Portella está sendo definido.

Recém-chegada. Ela também manterá a presidência da Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), cargo que assumiu no fim do ano passado. Com quase 36 anos de Itaú, ela é a primeira mulher a comandar a Abecip desde sua criação, em agosto de 1967.

Garantia. Um dos motivos para Portella permanecer na entidade é guardar a cadeira para o Itaú, enquanto um substituto é escolhido. Procurado, o banco não comentou.

